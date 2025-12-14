ثورة في عالم الحواسيب... جهاز جديد أصغر 100 مرة من شعرة الإنسان

ويكمن جزءٌ أساسيٌّ من هذا الإنجاز في طريقة تصنيع هذه الأجهزة، فبدلًا من الاعتماد على مكوناتٍ متخصصةٍ مصنوعةٍ يدويًا، استخدم الباحثون أساليب تصنيعٍ قابلةٍ للتطوير، تُشبه تلك المستخدمة في المعالجات الموجودة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمركبات والأجهزة المنزلية - أي كل شيءٍ تقريبًا يعمل بالكهرباء (حتى المحامص).