اختبار لـ"آيفون 14" يظهر مشكلة في أحدث ميزاته

وعلّق المتحدث باسم "آبل" على الاختبار قائلًا: إن الظروف الذي تمت فيها الاختبار لا توفر إشارات كافية لعدم تفعيل الخدمة، مشيرًا إلى أن الخدمة تعمل داخل سيارات متحركة والمستشعرات تحتاج عوامل عديدة لقياس حوادث السيارات.