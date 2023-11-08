مصادر تكشف عن قرار مفاجئ من "أبل".. تأجيل تطوير هذه التقنيات

وأوضحت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن شركة "أبل" أخطرت موظفيها بالتوقف لفترة عن تطوير أنظمة تشغيل "آي أو إس 18" و"ماك أو إس 15" و"ووتش أو إس 11" و"تي في أو إس 18" لمختلف أجهزتها الذكية.