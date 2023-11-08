مصادر تكشف عن قرار مفاجئ من "أبل".. تأجيل تطوير هذه التقنيات

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن اتخاذها قرارًا مفاجئًا بتأجيل تطوير عدد من التقنيات الجديدة، والتي تدعم هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" و"آي ماك" و"ماك بوك برو" وساعات "أبل ووتش".
وأوضحت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن شركة "أبل" أخطرت موظفيها بالتوقف لفترة عن تطوير أنظمة تشغيل "آي أو إس 18" و"ماك أو إس 15" و"ووتش أو إس 11" و"تي في أو إس 18" لمختلف أجهزتها الذكية.
وأفادت المصادر بأن قرار التأجيل هذا كان ضروريًّا، لأنه تم تكليف فريق جديد مخصص بتقييم أنظمة التشغيل كافة، ومعالجة الأخطاء الموجودة في الجيل الحالي لكافة أجهزة "آيفون" و"آيباد" وباقي الأجهزة.
وطلب الفريق الجديد من الموظفين في كوبرتينو، التوقف عن العمل على الإصدارات المستقبلية، وكان على المهندسين إعادة التركيز على إصلاح العيوب الحالية وتعزيز أداء البرامج.
ونقلت الوكالة عن كاريج فيدريغي، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم البرامج في أبل، قوله إنه كان ينبغي التأكد من معالجة الأخطاء البرمجية، قبل الشروع في صياغة جيل جديد من أنظمة التشغيل.
وقالت المصادر إن فريق هندسة البرمجيات، وجد فعليًّا عددًا كبيرًا جدًّا من الأخطاء التي تم التغاضي عنها أثناء الاختبار الداخلي.
وسيستمر التوقف المؤقت لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن تعود أبل إلى مسار التطوير قريبًا.
ومن المتوقع صدور إصدار iOS 17.4 في شهر مارس؛ باعتباره التحديث الرئيسي الأخير للإصدارات الحالية.