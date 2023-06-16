جوجل تتهم "هاكرز" صينيين بتنفيذ أكبر هجوم إلكتروني منذ عام 2021

واقتحم الهاركز، بحسب التقرير، مئات من مؤسسات القطاعين العام والخاص على مستوى العالم، ما يقرب من ثلثها وكالات حكومية بما في ذلك وزارات الخارجية، وأدى هذا الهجوم لاختراق عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.