ماسك يعارض إجراءات أمريكية ضدّ السيارات الكهربائية الصينية

وفي هذا الأسبوع أيضاً، أشارت الصين إلى أنها قد تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 25% على السيارات ذات المحركات الكبيرة المستوردة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.