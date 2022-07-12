خبراء التقنية يناقشون حماية البنية التحتية من الهجمات السيبرانية في الرياض

يُذكر أن السعودية قد قفزت 11 مرتبة منذ عام 2018 في تقرير التنافسية الرقمية، وأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كانت في المرتبة الـ46 عالميًا في عام 2017، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا بين قائمة الدول الصاعدة الرقمية لمجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021، والصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.