"يوتيوب" يختبر تقنيات جديدة معتمدة على "الذكاء الاصطناعي".. هذه تفاصيلها

وإذا كنت قلقًا بشأن خروج ملخصات يوتيوب عن نطاق السيطرة كما تفعل أقسام التعليقات في المنصة غالبًا، فتقول الشركة إنها لن تسحب المحتوى من الرسائل غير المنشورة، أو تلك التي تخضع للمراجعة، أو أي رسائل تحتوي على كلمات محظورة أو تلك الواردة من مستخدمين محظورين.