"ريلمي" تعلن رسميًّا موعد إطلاق هواتفها الجديدة "ريلمي 13 برو" و"ريلمي 13 برو بلس"

أعلنت شركة "ريلمي" رسميًّا، عن موعد إطلاق هاتفيْها اللذيْن تصفهما بـ"الاستثنائيين" خلال احتفالية ضخمة في الهند يوم 30 يوليو الجاري.
وأوضحت الشركة أن هاتفيْ "ريلمي 13 برو" و"ريلمي 13 برو بلس" سيتمتعان بإمكانيات وتقنيات استثنائية.
وأشارت الشركة إلى أن الهاتفين سيحتويان على مستشعرات كاميرا من "سوني" بدقة "50 ميجابيكسل؛ فيما سيحتوي إصدار "ريلمي 13 برو بلس" على نظام كاميرا رئيس مزدوج، به كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وحدة تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 50 ميجابيكسل مع تقريب بصري 3 أضعاف.
وأشارت "ريلمي" إلى أن كاميرات هواتفها الجديدة حصلت على شهادة الكاميرا عالية الدقة "TUV Rheinland".
وذكرت الشركة أن السلسلة الجديدة تم تصميمها بالشراكة مع متحف الفنون الجميلة في بوسطن، وستتاح بثلاثة ألوان؛ اثنان منهما مستوحيان من لوحات "أكوام القش" و"زنابق الماء" للرسام الفرنسي أوسكار كلود مونيه.