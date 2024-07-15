"ريلمي" تعلن رسميًّا موعد إطلاق هواتفها الجديدة "ريلمي 13 برو" و"ريلمي 13 برو بلس"

وأشارت الشركة إلى أن الهاتفين سيحتويان على مستشعرات كاميرا من "سوني" بدقة "50 ميجابيكسل؛ فيما سيحتوي إصدار "ريلمي 13 برو بلس" على نظام كاميرا رئيس مزدوج، به كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وحدة تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 50 ميجابيكسل مع تقريب بصري 3 أضعاف.