رسميًّا.. "شاومي" تعلن موعد إطلاق سلسلة "ريدمي نوت 14 برو" الرائدة

تقنية
رسميًّا.. "شاومي" تعلن موعد إطلاق سلسلة "ريدمي نوت 14 برو" الرائدة
أعلنت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، موعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة "ريدمي نوت 14 برو".
وأوضحت "شاومي" أن هواتفها الجديدة ستصل إلى الأسواق في 26 سبتمبر الجاري، واعدة بأنها ستكون بهيكل قوي ومتانة محسنة.
وستضم سلسلة هواتف شاومي الجديد هاتفيْ "ريدمي نوت 14 برو" و"ريدمي نوت 14 برو بلس".
وسيتمتع الهاتفان بتغييرات طفيفة؛ حيث سيأتي إصدار "ريدمي نوت 14 برو" بجزيرة كاميرا ملونة؛ فيما سيأتي "ريدمي نوت 14 برو بلس" بزجاج في الجهة الكلفية.
وستحصل الهواتف على شهادتين تضمنان غمرهما بالماء وتحملهما لرذاذ الماء ودخول الأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية.
كما سيتم حماية شاشة الهواتف بزجاج "جوريلا جلاس فيكتوس 2" المقاومة للكسر والخدش والصدمات.