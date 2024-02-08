لتعزيز الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تطلق المساعد "كو بايلوت"

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، الأربعاء، أن شركة مايكروسوفت ستطلق المساعد الافتراضي "مايكروسوفت 365 كو بايلوت" في ظل سعيها إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي.