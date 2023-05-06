تقارير: مفاجأة "قابلة للارتداء" من جوجل لمستخدميها هذا الخريف

وأوضحت مصادر لموقع "9 تو 5 جوجل"، أن جوجل تستعدّ هذا الخريف من أجل إطلاق ساعة "بيكسل ووتش 2" جنبًا إلى جنب مع عائلة هواتف "بيكسل 8"، التي سيتم الكشف عنها جميعًا في مؤتمر جوجل للمطورين والمبرمجين.