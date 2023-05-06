تقارير: مفاجأة "قابلة للارتداء" من جوجل لمستخدميها هذا الخريف

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تجهّز مفاجأة "قابلة للارتداء" لكل عشّاق أجهزتها هذا الخريف.
وأوضحت مصادر لموقع "9 تو 5 جوجل"، أن جوجل تستعدّ هذا الخريف من أجل إطلاق ساعة "بيكسل ووتش 2" جنبًا إلى جنب مع عائلة هواتف "بيكسل 8"، التي سيتم الكشف عنها جميعًا في مؤتمر جوجل للمطورين والمبرمجين.
وأشارت المصادر إلى أن ساعة "بيكسل ووتش 2" ستتضمّن تحسينات كبيرة؛ حيث سيتم تزويدها بمعالج أقوى، وبطارية ذات عمل أطول وأداء أكثر سرعة.
ورجحت مصادر أن تقدّم جوجل في ساعتها "بيكسل ووتش 2" مستشعرات صحية مستعارة من أجهزة "فيتبيت"، وبعض التطبيقات والبرامج مستقاة من نظام تشغيل "أندرويد 14".
وستطلق "جوجل" أيضًا مع ساعتها الجديدة نظامَ تشغيل "وير"، بحيث تكون متوافقة بصورة أكبر مع نظام تشغيل "أندرويد 14"، بحيث سيتم تمكينها من تطبيق عدد من المهام الصحية الجديدة، مثل تشبع الأكسجين "SpO2"، ودرجة حرارة الجلد طوال الليل.