"فيسبوك" و"إنستجرام" تسيرانِ على درب "تويتر".. خدمة مدفوعة الأجر

سارت منصتا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" على درب منصة التدوين المصغّر "تويتر"، بطرح خدمة جديدة مدفوعة الأجر.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أن شركة "ميتا" الأمريكية طرحت رسميًّا خدمة حصول الحسابات على علامة "التحقق" أو "التوثيق" "الزرقاء الشهيرة" مقابل دفع أجر.
وأفاد التقرير بأن الخدمة حاليًّا متاحة لكافة مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في الولايات المتحدة، بعد اختبارها لفترة محدودة في أستراليا ونيوزلندا.
وتبلغ تكلفة الخدمة 11.99 دولارًا شهريًّا، إذا قمت بالتسجيل على الويب، أو 14.99 دولارًا شهريًّا إذا قمت بالتسجيل من خلال متجرها عبر تطبيقات الهواتف المحمول.
ويسمح الخيار الأول فقط بالحصول على علامة اختيار زرقاء لفيسبوك فقط، فيما يسمح الخيار الآخر بالجمع بين حسابَيْ فيسبوك وإنستجرام، علاوة على خدمة "حماية استباقية من انتحال الهوية"، بالإضافة إلى الوصول المباشر إلى دعم العملاء والملصقات الحصرية، و100 نجمة شهريًّا على فيسبوك؛ لإظهار الدعم للمبدعين الآخرين.
ومن أجل استخدام الخدمة يجب أن يكون عمرك 18 عامًا، وهناك عملية تحقّق يجب أن تمرّ بها، والتي تتضمّن الحصول على معرف به صورة، وتحتاج أيضًا إلى تشغيل المصادقة ذات العاملين، إذا كنت تستخدم "ميتا فريفايد" وتريد تغيير اسم ملفك الشخصي أو صورتك أو اسم المستخدم أو تاريخ الميلاد، فسيتعيّن عليك بعد ذلك متابعة عملية التحقق مرة أخرى.