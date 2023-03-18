"فيسبوك" و"إنستجرام" تسيرانِ على درب "تويتر".. خدمة مدفوعة الأجر

ومن أجل استخدام الخدمة يجب أن يكون عمرك 18 عامًا، وهناك عملية تحقّق يجب أن تمرّ بها، والتي تتضمّن الحصول على معرف به صورة، وتحتاج أيضًا إلى تشغيل المصادقة ذات العاملين، إذا كنت تستخدم "ميتا فريفايد" وتريد تغيير اسم ملفك الشخصي أو صورتك أو اسم المستخدم أو تاريخ الميلاد، فسيتعيّن عليك بعد ذلك متابعة عملية التحقق مرة أخرى.