بالأسواق في شهر يونيو القادم.. مايكروسوفت تطلق أجهزة كمبيوتر مزودة بشرائح الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft أجهزة الكمبيوتر الجديدة ذات الرقائق المتقدمة المصممة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي لبرامج Windows، دون استهلاك عمر البطارية بسرعة، حسب موقع قناة "CNBC".
كما أعلنت الشركة، أمس الاثنين، عنSurface Laptop وجهاز Surface Pro اللوحي المزود بمعالج Qualcomm وهي عبارة عن شريحة يمكنها تشغيل بعض مهام الذكاء الاصطناعي دون الاتصال بالإنترنت.
وكانت Microsoft قد أعلنت أخيرًا عن نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، وتعلن اليوم عن كيفية قيام Windows بتمكين الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر Build Developer الخاص بها هذا الأسبوع في سياتل.
وارتفعت أسهم الشركة العملاقة، في تعاملات وول ستريت أكثر من 1 %.
ويأتي هذا الإطلاق بعد ما يُقرب من أربعة أشهر من تصريح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، للمحللين في مكالمة أرباح الشركة أنه "في عام 2024، سيصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من الدرجة الأولى في كل جهاز كمبيوتر".
تتمتع Microsoft بميزة على المنافسين من خلال ملكيتها لنظام التشغيل Windows، مما يمنحها قاعدة مستخدمين ضخمة للكمبيوتر الشخصي. يختلف كمبيوتر AI عن أجهزة الكمبيوتر العادية من حيث إنه يحتوي على وحدة معالجة خاصة مصممة للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي.
ومن المرجح أن تعمل شرائح Qualcomm على تشغيل بعض أجهزة الكمبيوتر من الجيل التالي التي تعمل بنظام Windows.
كما تقوم شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الأخرى مثل Lenovo وDell وHP وAsus وAcer وSamsung بإطلاق أجهزة كمبيوتر جاهزة للذكاء الاصطناعي مدعومة بمعالجات Snapdragon X Elite وX Plus من Qualcomm، والتي تعد بعمر أطول للبطارية وستقوم بتشغيل برنامج الدردشة الآلي Copilot AI من Microsoft.
تلتزم أجهزة الكمبيوتر بمعيار Copilot+ الجديد من Microsoft وتتميز بحد أدنى من الأداء والتخزين والذاكرة.
وقالت مايكروسوفت خلال خطاب صحفي رئيس في حرمها الجامعي في ريدموند بواشنطن، إن أجهزة الكمبيوتر قادرة على ترجمة الصوت والتوصية بالردود على الرسائل الواردة واقتراح تغييرات في تطبيق الإعدادات، وحتى التحدث مع الأشخاص حول ما يظهر على الشاشة.
ستبدأ أسعار أجهزة الكمبيوتر Copilot + بسعر 999 دولارًا. وتقبل Microsoft الطلبات المسبقة ابتداءً من يوم الاثنين، وستصبح متاحة في شهر يونيو.