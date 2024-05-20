بالأسواق في شهر يونيو القادم.. مايكروسوفت تطلق أجهزة كمبيوتر مزودة بشرائح الذكاء الاصطناعي

ويأتي هذا الإطلاق بعد ما يُقرب من أربعة أشهر من تصريح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، للمحللين في مكالمة أرباح الشركة أنه "في عام 2024، سيصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من الدرجة الأولى في كل جهاز كمبيوتر".