"ميتا" تسمح للأطفال بدءًا من هذا العمر باستخدام سماعات رأسها الجديدة "كويست"

وتقول ميتا إنها اتخذت هذا القرار ليحظى الأطفال بفرصة التعليم؛ حيث تقول الشركة إن هذه السماعات تمنح الأطفال دروسًا افتراضية في العلوم ومجموعة كبيرة من الألعاب التعليمية، وتم تصنيف معظم العناوين التعليمية في المتجر للأعمار من 10 أعوام فما فوق؛ لذلك لا ينبغي أن يكون هناك نقص في المواد.