17 ناشرًا موسيقيًّا يطالبون "تويتر" بتعويض 250 مليون دولار

وتسعى الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى، للحصول على تعويضات تزيد على 250 مليون دولار، في دعوى قضائية رُفِعت في محكمة المقاطعة الفيدرالية في ناشفيل، متهمة "تويتر" بأنها "تشجع على الانتهاكات" الخاصة بحقوق نشرهم من أجل الربح.