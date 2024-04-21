"فيفو" تطرح إصداراً "اقتصادياً" بمعالج فائق السرعة

وأوضحت الشركة أن الهاتف سيتم تزويده بكاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز بقياس 6.72 بوصة، وذروة سطوع ألف شمعة في المتر المربع.