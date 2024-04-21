"فيفو" تطرح إصداراً "اقتصادياً" بمعالج فائق السرعة

أعلنت شركة "فيفو" الصينية الرائدة عن طرحها إصداراً اقتصادياً من هاتفها "واي 200 آي"، والذي دعمته بمعالجها فائق السرعة "سنابدراجون 4 الجيل الثاني".
وأوضحت الشركة أن الهاتف سيتم تزويده بكاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز بقياس 6.72 بوصة، وذروة سطوع ألف شمعة في المتر المربع.
وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد 14"، وسيأتي بذاكرة وصول عشوائية "رام" ذات سعة تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 6 آلاف ميللي أمبير في الساعة.
وسيأتي الهاتف بألوان رئيسية وهي الأزرق والأسود والأبيض، وسيتراوح سعره ما بين 225 دولاراً أمريكياً إلى 280 دولاراً أمريكياً.