أجهزة جديدة ومساعد ذكاء اصطناعي استثنائي.. كل ما تود معرفته عن مؤتمر "مايكروسوفت"

وأوضحت "مايكروسوفت" في مؤتمرها العالمي أنها ستكشف لأول مرة عن رؤيتها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها لتشغيل العديد من عمليات الاصطناعي التوليدية محليًّا بدلًا من الخدمات السحابية، وأطلقت على هذه الأجهزة "كوبايلوت بلس".