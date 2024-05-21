أجهزة جديدة ومساعد ذكاء اصطناعي استثنائي.. كل ما تود معرفته عن مؤتمر "مايكروسوفت"
كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في حدثها العالمي، عن عدد من الأجهزة والميزات المبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة كليًّا.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما تم الكشف عنه خلال المؤتمر.
وأوضحت "مايكروسوفت" في مؤتمرها العالمي أنها ستكشف لأول مرة عن رؤيتها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات الذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها لتشغيل العديد من عمليات الاصطناعي التوليدية محليًّا بدلًا من الخدمات السحابية، وأطلقت على هذه الأجهزة "كوبايلوت بلس".
وجاء أبرز ما تم الكشف عنه على النحو التالي:
1- أجهزة كمبيوتر "كوبايلوت بلس":
تركز هذه الأجهزة بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي التوليدي محليًّا بدلًا من الاعتماد على الخدمات السحابية؛ حيث يتمتع هذا النوع بوحدة معالجة عصبية قادرة على أداء 40 تريليون عملية في الثانية الواحدة، وتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
تقول مايكروسوفت إنها أعادت تصميم جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام "ويندوز" بالكامل ليعمل على بنية تحتية جديدة تجمع بين وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة العصبية، وإنها تعمل مع العديد من الشركاء لتحقيق ذلك؛ بما في ذلك صانعو المعالجات "إيه إم دي" و"إنتل" "كوالكوم"، بالإضافة إلى الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول.
وتشير الشركة الأمريكية إلى أن أجهزة "كوبايلوت بلس" أسرع بنسبة 58% من أجهزة "ماك بوك آير"، التي تعمل بمعالجات "إم 3"، وأنها ستكون قادرة على تشغيل العشرات من نماذج اللغات الصغيرة متعددة الوسائط محليًّا، والتي ستعمل على تشغيل ميزات مثل تطبيق "كوبايلوت" المستقل الجديد.
2- أجهزة "سرفس" جديدة:
كشفت مايكروسوفت كذلك النقاب عن أجهزة "سرفس" جديدة تركز على الأعمال، وستكون من أجهزة الكمبيوتر الأولى التي تعمل بتقنية "كوبايلوت بلس".
وتتميز أجهزة "سرفس" المحمولة الجديدة بإطارات أنحف ومجموعة معالجات أقوى من نوع "سنابدراجون إكس إيليت" من كوالكوم، وتأتي بأحجام 13.8 بوصة و15 بوصة.
تقول مايكروسوفت إنه أسرع بنسبة تزيد على 86% من الجيل الأخير من أجهزة "سرفس"، وتأتي الأجهزة بذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعة 32 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين داخلية.
ومن المفترض أن يساعد التحول إلى بنية "إيه آر إم" في جعل الكمبيوتر المحمول أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وتقول مايكروسوفت إن جهاز "سرفس" بقياس 15 بوصة، يمكنه العمل لمدة تصل إلى 22 ساعة كاملة بشحنة واحدة، أثناء تشغيل مقاطع الفيديو محليًّا وما يصل إلى 15 ساعة أثناء تصفح الويب بشكل نشط.
ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذه الأجهزة من 999 دولارًا أمريكيًّا، وستبدأ عمليات شحنه في 18 يونيو المقبل.
وسيكون لجهاز "سرفس برو" خيار شاشة "أوليد" أنيقة لأول مرة، تقول الشركة إنها أسرع بنسبة 90% من الجيل السابق، وستحصل على ما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي بشحنة واحدة، ويتوفر بالجهاز أيضًا مَنْفَذا "يو إس بي سي".
ومن المتوقع أن يبدأ سعر النسخة المزودة بشاشة "إل سي دي" بسعة ألف دولار، بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، و"رام" 16 جيجابايت، أما الشاشة "أوليد" فسيبدأ سعرها من 1500 دولار.
وتطرح مايكروسوفت "لوحة مفاتيح" منفصلة "فليكس" بسعر يتراوح بين 350 إلى 450 دولارًا أمريكيًّا، والمرفق معها أقلام "سرفس بن" الذكية.
3- أجهزة الكمبيوتر المحمولة الطرف الثالث
كشفت مايكروسوفت أن شركات مثل "سامسونج" و"أسوس" و"لينوفو" و"آيس" و"ديل"، ستعرض كذلك نماذجها الأولى من "كوبايلوت بلس".
كما ستمتلك شركة "إتش بي" جهازين أيضًا، ولكنه سيأتي تحت علامة تجارية جديدة ستطلق عليها اسم "أومني".
4- إعادة تصميم "ويندوز 11"
اعتماد معالجات كوالكوم على بنية "إيه آر إم" سيعني بالضرورة أن مايكروسوفت ستضاعف من نظام تشغيل "ويندوز 11" المستند على "إيه آر إم"، والتي ستساعد في تقديم تحسينات من حيث الكفاءة والتكلفة وعمر البطارية.
وأعادت "مايكروسوفت" تصميم نظام "ويندوز 11" مع وضع الذكاء الاصطناعي و"إيه آر إم" في الاعتبار.
وقد تم الآن دمج واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مباشرة في نظام التشغيل؛ حيث يحصل Windows 11 على نواة ومترجم جديدين، بالإضافة إلى مُحاكٍ يسمى "بريسم" لتشغيل التطبيقات، وهو أسرع بنسبة 20% من محاكي مايكروسوفت السابق.
أما بالنسبة للتطبيقات التي سيتم تشغيلها محليًّا على نظام التشغيل Windows 11 المستند إلى نظام Arm بعد بدء شحن أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ الشهر المقبل، فبالطبع يتم تضمين جميع برامج مايكروسوفت الأساسية.