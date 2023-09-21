أبرز المنتجات والتطبيقات التي أعلنت عنها "أمازون" بمؤتمرها السنوي

كشفت شركة "أمازون" في مؤتمرها العالمي الكبير عن عدد كبير من المنتجات والأجهزة والتطبيقات الجديدة، وسنقدم لكم أبرز ما قدمته الشركة الأمريكية للجماهير.
أعلنت أمازون أن مساعدها الصوتي "أليكسا" سيتم دعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تزايدت شعبيته في الآونة الأخيرة.
وستستجيب ميزة دردشة Alexa الجديدة لمجموعة متنوعة من الطلبات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنيّ على نموذج لغة كبير مع مصادر متنوعة للغات، يجعل وضع الدردشة AI الجديد في Alexa المساعد أكثر تحادثًا وتعبيرًا، ولن تحتاج إلى الاستمرار في تكرار "Alexa" في كل مرة تتحدث فيها؛ إذا قمت بالتسجيل في المعرف المرئي للشركة، فيمكنك بدء محادثة فقط من خلال مواجهة الشاشة على جهاز Echo المزود بكاميرا. ويمكن لـAlexa الآن ضبط لهجتها و"عاطفتها" بناءً على السياق الذي يدور من خلاله الحديث.
وتقول أمازون إنها تعمل أيضًا على التغلب على فترات التوقف والتردد لديك لإجراء محادثة أكثر حرية.
ومع ذلك، واجه العرض التقديمي المباشر لأمازون بعض العوائق حيث أجبر المساعد المقدم ديف ليمب على تكرار كلامه.
وتقول أمازون إن Alexa ستتحرك أكثر في هذا الاتجاه من خلال التحديث القادم لتحويل الكلام إلى كلام.
وقال روهيت براساد، نائب الرئيس الأول لشركة أمازون: "نحن نعمل على نموذج جديد، والذي نشير إليه باسم تحويل الكلام إلى كلام، بدلًا من تحويل طلب العميل الصوتي أولًا إلى نص باستخدام التعرف على الكلام، ثم استخدام LLM لإنشاء استجابة نصية أو إجراء، ثم تحويل النص إلى كلام لإنتاج الصوت مرة أخرى.. سيعمل هذا النموذج الجديد على توحيد هذه المهام، وإنشاء تجربة محادثة أكثر ثراءً".
أطلقت أمازون في مؤتمرها جهاز "إيكو شو 8" الجديد، الذي يتميز بتحديثات لشاشته والكاميرا والميكروفونات.
ويُعد استشعار القرب ميزة بارزة في النموذج الجديد؛ حيث يمكنه ضبط واجهة المستخدم الخاصة به اعتمادًا على مدى قربك منه.
على سبيل المثال، أظهر العرض التوضيحي أن تطبيق الطقس استخدم خطًّا أكبر عندما كان الشخص يقف بعيدًا، لكنه قلص الخط وأضاف تفاصيل أكثر دقة مع اقترابه.
ويتضمن الجهاز قدرات صوتية مكانية من أجل "تجربة صوتية أوسع".
يحتوي Echo Show 8 أيضًا على كاميرا مركزية، من المفترض أن تجعل مكالمات الفيديو تبدو أكثر طبيعية بالنسبة لشريكك، وصوتًا مطورًا يقلل من ضوضاء الخلفية، كما أن لديها معالجًا أسرع ومركزًا منزليًّا ذكيًّا مدمجًا.
من المتوقع أن تبلغ تكلفة "إيكو شو 8" 150 دولارًا أمريكيًّا، وتم فتح طلبات الشراء المسبق له قبل تاريخ طرحه في الأسواق خلال شهر أكتوبر المقبل.
طرحت أمازون تحديثًا للنظارات الذكية "إيكو فريمز" لأول مرة منذ أكثر من عامين؛ حيث يتمتع الجهاز القابل للارتداء بعمر بطارية أطول يصل إلى ست ساعات من تشغيل الوسائط المستمر، وربما الأهم من ذلك هو أن النماذج الجديدة أقل نحافة بنسبة 15% من الجيل السابق؛ مما يجعلها تبدو أشبه بالنظارات العادية وأقل كمنتج تقني ضخم مربوط على وجهك.
تتمتع إطارات Echo Frames الجديدة أيضًا "بتجربة صوتية معاد تصميمها"، بما في ذلك صوت أكثر توازنًا ووضوح صوت أفضل، وتشويه أقل، وتم أيضًا تحسين معالجة الكلام على متن الطائرة؛ مما قد يؤدي إلى استجابات أكثر موثوقية في بيئات مختلفة.
وسيتم شحن النظارات الجديدة بسبعة أنماط جديدة؛ بما في ذلك النظارات الشمسية وإطارات النظر.
وتبلغ تكلفة "إيكو فريمز" 270 دولارًا؛ في حين تبلغ تكلفة الإصدار الأكثر فخامة 390 دولارًا، وهي متاحة للطلب المسبق.
تصف أمازون جهاز "إيرو ماكس 7" الجديد، بأنه جهاز توجيه مشترك وموسع النطاق ومكرر، ويوفر اتصالات بسرعة 10 جيجابايت مع سرعات تنزيل معلن عنها لفيلم بدقة "4كى" في زمن 10 ثوانٍ فقط، ولعبة بحجم 50 جيجابايت في أقل من دقيقة.
يدعم الجهاز نطاقات الراديو 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز بسرعات تصل إلى 4.3 جيجابت في الثانية للاتصالات اللاسلكية و9.4 جيجابت في الثانية للاتصالات السلكية.
ويتضمن أربعة منافذ إيثرنت ويغطي 2500 قدم مربع من التغطية اللاسلكية، ويمكنك ربطها معًا لإنشاء شبكة شبكية لتغطية المزيد من الأرض.
ويبلغ سعر "إيرو ماكس 7" 600 دولار، متاح لطلب الشراء المسبق، وسيكون متاحا قريبا في الأسواق.
يُعد جهاز "إيكو هاب" واحدًا من الأجهزة الجديدة لإدارة العديد من الأدوات المنزلية الذكية في منزلك، ويحتوي على شاشة مقاس 8 بوصات، ومن المفترض أن يتم تثبيته على الحائط، على الرغم من أن أمازون تقول إنها ستوفر أيضًا ملحقًا للحامل.
وعلى الرغم من أنه يتضمن عناصر تحكم Alexa، ويمكن أن يتصرف مثل مكبرات الصوت القياسية Echo؛ إلا أنه يدعم أيضًا بروتوكولات المنزل الذكي الرئيسية، ويدعم أكثر من 140 ألف جهاز منزلي ذكي، يدعم الجهاز شبكة Wi- Fi بشكل افتراضي؛ ولكن يمكنه الاتصال بأجهزة توجيه Ethernet المتوافقة باستخدام كابل USB- C اختياري.
كما يمكن لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء في Echo Hub معرفة متى يكون شخص ما قريبًا، والتحول إلى وضع الساعة الافتراضي عندما لا يكون هناك أحد في الجوار.
يتيح لك الجهاز تشغيل نظام الأمان الخاص بك بنقرة سريعة، وسيعرض عدة لقطات حية للكاميرا في وقت واحد. يمكن أن تشارك اللقطات على أي من الأجهزة الأخرى.
كاميرا "رينج ستيك آب كام برو" عبارة عن كاميرا داخلية وخارجية بقيمة 180 دولارًا مزودة بميزات تتبع ذكية، ويضيف الجهاز اكتشاف الحركة ثلاثي الأبعاد؛ لتوفير ما تصفه أمازون بتنبيهات حركة أكثر دقة ودقة.
ويستخدم الجهاز تقنية الرادار لتتبع مسارات الأشخاص عبر مجال رؤية الكاميرا، ويمكنه مراقبة المكان الذي يتجه إليه الأشخاص في إطاره والطريق الذي سلكوه للوصول إلى هناك.
وفي الوقت نفسه، حصلت وحدة الكاميرا الأمنية الأخرى التابعة لشركة أمازون، وهي كاميرا "بلينج" التي تعمل كوحدة منفصلة بقيمة 50 دولارًا، لتوسيع نطاق التصوير الخارجية.
أطلقت أمازون كذلك جهاز "فاير تي في ساوند بار" الجديد، وهو جهاز صوتي يدعم تقنية "بلوتوث" ومتوافق مع "جميع منتجات البث التلفزيوني وأجهزة التلفزيون من Fire TV".
ويتوفر مكبر الصوت ابتداءً من اليوم مقابل 120 دولارًا.
كما أطلقت أمازون كذلك تحديثات أكبر في "فاير تي في" أبرزها زيادة قوة المعالج الخاص به بمقدار 0.2 جيجاهرتز وشبكة "واي فاي" خاصة به ويدعم تقنية "إتش دي آر" و"إتش دي آر 10 بلس" و"دولبي فيجن" و"دولبي أتموس".
ومن المقرر أن يتم طرح الجهاز يوم 27 سبتمبر المقبل.