أبرز المنتجات والتطبيقات التي أعلنت عنها "أمازون" بمؤتمرها السنوي

وقال روهيت براساد، نائب الرئيس الأول لشركة أمازون: "نحن نعمل على نموذج جديد، والذي نشير إليه باسم تحويل الكلام إلى كلام، بدلًا من تحويل طلب العميل الصوتي أولًا إلى نص باستخدام التعرف على الكلام، ثم استخدام LLM لإنشاء استجابة نصية أو إجراء، ثم تحويل النص إلى كلام لإنتاج الصوت مرة أخرى.. سيعمل هذا النموذج الجديد على توحيد هذه المهام، وإنشاء تجربة محادثة أكثر ثراءً".