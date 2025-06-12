"جوجل" تطلق لأجهزة "بيكسل" تحديثات وأدوات جديدة ذكية... تعرف عليها

ويمكن للمستخدمين إضافة معلومات مثل أعياد الميلاد، ورسائل البريد الإلكتروني، وعناوين المنازل إلى القائمة، كما توفر الميزة وصولاً سريعًا إلى جهات الاتصال، والمكالمات والرسائل الأخيرة، وتقدم إشعارات لأعياد الميلاد، وما إلى ذلك، كما يُسمح للأشخاص المميزين بتخطي إعدادات "عدم الإزعاج".