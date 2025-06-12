"جوجل" تطلق لأجهزة "بيكسل" تحديثات وأدوات جديدة ذكية... تعرف عليها

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية لأجهزة "بيكسل" مجموعة من التحديثات والأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال شهر يونيو.
وأوضحت جوجل أن أدواتها الجديدة تقدم عدة نصائح خاصة للتصوير، بالإضافة إلى أداة "بيكسل في آي بي"، التي تتيح للمستخدم تصنيف جهات الاتصال، بحسب تصنيفات الأصدقاء والعائلة والأشخاص المميزين.
ويمكن للمستخدمين إضافة معلومات مثل أعياد الميلاد، ورسائل البريد الإلكتروني، وعناوين المنازل إلى القائمة، كما توفر الميزة وصولاً سريعًا إلى جهات الاتصال، والمكالمات والرسائل الأخيرة، وتقدم إشعارات لأعياد الميلاد، وما إلى ذلك، كما يُسمح للأشخاص المميزين بتخطي إعدادات "عدم الإزعاج".
كما أضافت "جوجل" أيضا ميزة "ملصقات الذكاء الاصطناعي" في تطبيق "جي بورد"، باستخدام "بيكسل ستوديو" المولد بالذكاء الاصطناعي، يُمكن للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة في "جي بورد".
وسيكون على المستخدم أنه ما على المستخدم سوى كتابة رسالتك واختيار عاطفة، وسيكون الملصق جاهزًا للإرسال.
والميزة الثالثة التي أضافتها "جوجل" هي تلك التي تمكن عشاق التصوير الاطلاع على التعليمات والإلهام البصري لما يُحققه كل إعداد من خلال النقر على رمز علامة الاستفهام في أعلى يمين كاميرا "بيكسل".
وأضافت "جوجل" ميزة رابعة توفر إمكانية وصول مُحسّنة، حيث توفر البحث المباشر في تطبيق المُكبّر الآن معلومات بناءً على البيئة المحيطة وإدخالات الكتابة دون الحاجة إلى صورة.
ويُمكن للمستخدمين التحكم في المكالمات، وتغيير مستويات الصوت، والوصول إلى إعدادات السمع المُسبقة مباشرةً من خلال الإعدادات على "بيكسل 9" والأجهزة الأحدث التي تعمل بنظام "أندرويد 16" والتي تدعم أجهزة السمع المُزوّدة بتقنية "إل إي أوديو".
أما الميزة الخامسة "التعليقات التعبيرية"، التي تُحسّن فهم المشاعر المُعبّر عنها بالكلام، من تسجيل الكلمات الطويلة، وهي متاحة في دول أخرى خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وأستراليا.
الميزة الأخيرة تتمثل في "التحرير المُدعّم بالذكاء الاصطناعي"، والتي ستمنح تطبيق صور جوجل قريبًا مزيدًا من التحكم، وستوفر وصولاً فوريًا إلى الأدوات المقترحة، والأدوات المُفضّلة، والاقتراحات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصور بنقرة واحدة.