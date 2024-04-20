فلاتر إضافية للدردشات.. "واتساب" يضيف ميزات شبيهة بالموجودة في "تليغرام"

أعلن القائمون على تطبيق "واتساب" أن التطبيق سيحصل على فلاتر إضافية في قائمة الدردشات، شبيهة بتلك الموجودة في "تليغرام".
وجاء في منشور على الصفحات التابعة لـ"واتساب" على الإنترنت: "ستتم إضافة 3 فلاتر في قائمة الدردشات في واتساب، فلتر يحمل عنوان (الكل)، وآخر يدعى (الرسائل غير المقروءة)، وفلتر (المجموعات)، هناك ميزة مشابهة موجودة في تطبيق تليغرام، حيث يمكن للمستخدمين فرز الدردشات في مجلدات".
وأضاف وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي":"نعتقد أن البحث عن المعلومات في واتساب يجب أن يكون بسيطاً ومريحاً.. كثيرٌ من الناس يعرف مدى الحاجة إلى العثور على رسالة معينة في الدردشات بسرعة، حتى لا يضطر المستخدمون لإضاعة الوقت سنضيف إلى قائمة الدردشات في التطبيق الفلاتر المذكورة".
وسيضم فلتر "المجموعات" في التطبيق جميع الدردشات الجماعية، وهي الميزة التي طالب بها كثيرٌ من مستخدمي التطبيق، وفق ما ذكره القائمون على "واتساب".
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الميزة الجديدة سيتم تطويرها وتحسينها، ومن المفترض أن تطرح لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
يُشار إلى أن مؤسّس "تليغرام" بافيل دوروف؛ ذكر أخيراً في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون "أن رئيس شركة Meta المالكة لـ (واتساب)، مارك زوكربيرغ؛ حاول استعارة بعض أفكاره، حين التقيا منذ أكثر من 10 سنوات، عندما كان دوروف لا يزال يعيش في روسيا ويقوم بتطوير شبكة فكونتاكتي الاجتماعية". وقال: "حاول فريق زوكربيرغ تقليد ليس ما فعلناه في الواقع، لكن ما ادّعينا أننا فعلناه".