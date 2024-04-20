فلاتر إضافية للدردشات.. "واتساب" يضيف ميزات شبيهة بالموجودة في "تليغرام"

يُشار إلى أن مؤسّس "تليغرام" بافيل دوروف؛ ذكر أخيراً في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون "أن رئيس شركة Meta المالكة لـ (واتساب)، مارك زوكربيرغ؛ حاول استعارة بعض أفكاره، حين التقيا منذ أكثر من 10 سنوات، عندما كان دوروف لا يزال يعيش في روسيا ويقوم بتطوير شبكة فكونتاكتي الاجتماعية". وقال: "حاول فريق زوكربيرغ تقليد ليس ما فعلناه في الواقع، لكن ما ادّعينا أننا فعلناه".