تسريبات: تحديث مرتقب لـ"تيك توك" يدعم تحولها إلى منصة "مراسلات"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميا "تيك توك" تنوي خلال الفترة القريبة المقبلة طرح تحديث جديد يدعم تحولها إلى منصة للمحادثات أيضا.
وأوضحت التقارير أن تحديث "تيك توك" المرتقب سيدعم لأول مرة إمكانية إرسال رسائل صوتية وصور ومقاطع فيديو عبر المحادثات داخل المنصة سواء في الرسائل المباشرة أو المحادثات الجماعية.
وتشير المصادر إلى أن التحديث الجديد سيتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم "تيك توك".
مع ازدياد شعبية الرسائل الصوتية، سيتبع تيك توك هذا التوجه، ولكنه سيحدد مدة رسائله الصوتية بدقيقة واحدة، أما بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، فسيتمكن المستخدمون من إرسال ما يصل إلى تسع صور أو مقاطع فيديو، مأخوذة من تطبيق كاميرا الهاتف أو مكتبة الصور، في رسالة مباشرة أو محادثة جماعية.
ولكن ذكرت المصادر أن ميزة الدردشة الجديدة ستظل بها بعض القيود، بما في ذلك عدم إمكانية إرسال صورة أو مقطع فيديو كرسالة أولى إلى مستخدم آخر.
يُضاف هذا التقييد الجديد إلى قواعد تيك توك الحالية التي تسمح فقط للمستخدمين المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا على الأقل باستخدام ميزة المراسلة.
كما يمنح تيك توك المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إمكانية تفعيل أو إيقاف ميزة موجودة تكتشف تلقائيًا وتحظر الصور التي تحتوي على عُري في المحادثات للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا.