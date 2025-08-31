تسريبات: تحديث مرتقب لـ"تيك توك" يدعم تحولها إلى منصة "مراسلات"

مع ازدياد شعبية الرسائل الصوتية، سيتبع تيك توك هذا التوجه، ولكنه سيحدد مدة رسائله الصوتية بدقيقة واحدة، أما بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، فسيتمكن المستخدمون من إرسال ما يصل إلى تسع صور أو مقاطع فيديو، مأخوذة من تطبيق كاميرا الهاتف أو مكتبة الصور، في رسالة مباشرة أو محادثة جماعية.