"إل جي" تعلن عن جيل جديد من مكبرات الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية عن جيل جديد من مكبرات الصوت "إكس بووم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستعرض هذه المكبرات للجمهور في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس الأمريكية مطلع العام المقبل 2026.
وأشارت إلى أن هذه المكبرات الجديدة تأتي ضمن تعاونها المستمر مع "ويل آي آم".
وتختلف هذه المكبرات فيما بينها، لكنها تشترك جميعًا في تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ يتضمن كل مكبر خوارزمية تُعدّل مُعادل الصوت تلقائيًا بعد تحليل المحتوى الصوتي وبيئة الاستماع.
كما تتميز العديد منها بخوارزمية ذكاء اصطناعي للإضاءة المحيطة، تُعدّل الإضاءة لتتناسب مع الأغنية المُشغّلة.
وصُممت مكبرات الصوت "إكس بووم ستيج 501"، خصيصًا للحفلات وجلسات الكاريوكي، وتتميز بتقنية ذكاء اصطناعي إضافية قادرة على إزالة صوت المغني من أي أغنية تقريبًا، بل وتعديل طبقة الصوت.
وتدوم البطارية الخاصة بالمكبرات حوالي 25 ساعة، ويمكن تشغيلها أثناء توصيلها بالكهرباء، وتوفر السماعة طاقة تصل إلى 220 واط، مع مكبرَي صوت جهير ومكبرات صوت كاملة النطاق، وتتميز بتصميم هيكل خماسي الجوانب يسمح بوضعها عموديًا أو أفقيًا.
أما سماعة "إكس بووم بلاست" فهي سماعة محمولة مزودة ببطارية 99 واط/ساعة، تتيح تشغيلًا متواصلًا لمدة تصل إلى 35 ساعة، وتحتوي على واقيات جانبية ومقبض حبل جانبي لسهولة الحمل.
أما سماعة "إكس بووم ميني" فهي صغيرة الحجم، ويمكن وضعها في أي مكان تقريبًا، وتوفر عشر ساعات من عمر البطارية لكل شحنة، وحزامًا لسهولة وضعها. كما تتضمن السماعة حاملًا ثلاثي القوائم مدمجًا.
وتأتي كذلك سماعة "إكس بووم روك" على شكل صخرة، وهي أكبر من سماعة "ميني"، ولكن لا يزال من الممكن حملها في راحة اليد.
وتدوم بطاريتها عشر ساعات، ويركز تصميمها على المتانة، وخضعت هذه السماعات لاختبارات صارمة وفقًا لسبعة معايير عسكرية لضمان موثوقيتها في البيئات الخارجية القاسية.
ولم تُعلن بعد أسعار هذه السماعات أو مواعيد توفرها.