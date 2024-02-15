تسريبات تكشف عن ميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة سيحصل عليها "آيفون 16"

ومن المتوقع أن تبدأ هذه الميزات في الظهور للنور بدءًا من يونيو المقبل مع بدء طرح "آي أو إس 18"، وسيتم إطلاقها للجمهور بشكل عام في سبتمبر المقبل جنبًا إلى جنب مع الكشف عن عائلة "آيفون 16".