تسريبات تكشف عن ميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة سيحصل عليها "آيفون 16"

كشفت مصادر داخل شركة "أبل" الأمريكية عن أن هاتف "آيفون 16" سيحصل على ميزات "ذكاء اصطناعي توليدي" جديدة وفق تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 18" المرتقب.
وتشير التسريبات التي نشرها موقع "ماك رامورز" التقني المعني بأخبار "أبل" أن الجيل القادم من هواتف "آيفون" سيتم تزويده بمحرك عصبي محسّن، لتطوير تقنيات "الذكاء الاصطناعي التوليدي".
ومن المتوقع أن تبدأ هذه الميزات في الظهور للنور بدءًا من يونيو المقبل مع بدء طرح "آي أو إس 18"، وسيتم إطلاقها للجمهور بشكل عام في سبتمبر المقبل جنبًا إلى جنب مع الكشف عن عائلة "آيفون 16".