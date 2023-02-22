"مايكروسوفت" تسعى لإزالة عدد من القيود في متصفح "بينج"

وأشارت إلى أنها ستعيد لمستخدميها الدردشات الأطول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وستوسعها إلى 6 أدوار لكل جلسة بدلًا من 5، و60 دردشة في اليوم بدلًا من 50؛ مشيرة إلى أن الحد الأقصى اليومي سيرتفع إلى 100 محادثة قريبًا.