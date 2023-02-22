"مايكروسوفت" تسعى لإزالة عدد من القيود في متصفح "بينج"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، تسعى حاليًّا لإزالة عدد من القيود في متصفحها للإنترنت "بينج".
وأوضحت مايكروسوفت في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها ستتخلى عن سياسة الحدث من محادثات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"بينج"؛ لمنع الإجابات المزعجة.
وأشارت إلى أنها ستعيد لمستخدميها الدردشات الأطول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وستوسعها إلى 6 أدوار لكل جلسة بدلًا من 5، و60 دردشة في اليوم بدلًا من 50؛ مشيرة إلى أن الحد الأقصى اليومي سيرتفع إلى 100 محادثة قريبًا.
ولن يتم احتساب عمليات البحث المنتظمة ضمن إجمالي المحادثات أو الدردشات.
وستتيح مايكروسوفت لمستخدمي بينج إمكانية اختيار نغمة "دقيقة" عند الحصول على إجابات قصيرة دقيقة، وأخرى "طويلة ومتوازنة" إذا كنت مهتمًّا بالإجابات الطويلة المتعمقة المرتكزة على الحقائق.