ماسك يحذّر من منشور قد يدمر برنامجه لـ"استعمار المريخ"

واستطرد: "من الممكن فقط السفر من الأرض إلى المريخ كل عامين، عندما تكون الكواكب مصطفة. هذا يزيد من صعوبة المهمة، ولكنه يخدم أيضًا تحصين المريخ من العديد من الأحداث الكارثية على الأرض".