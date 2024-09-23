ماسك يحذّر من منشور قد يدمر برنامجه لـ"استعمار المريخ"

حذّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من منشور وصفه بأنه قد يدمر برنامجه لـ"استعمار المريخ".
وأعرب ماسك عن مخاوفه من منشور انتشر بصورة كبيرة، يتحدث عن أن شركته "سبيس إكس" تُخطط لإطلاق حوالى 5 مركبات ستارشيب غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين؛ وفقًا لما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.
وقال ماسك إن هذا قد يضع ضغوطًا كبيرة على برنامج "ستار شيب" يمكن أن تدمر برنامج "المريخ".
وأشار إلى أن هذا المنشور قد يكون مضللًا؛ لأن هذا يتطلب أن تكون جميع الكواكب مصطفة بصورة واحدة، وهو أمر ليس بالسهل، على حسب وصفه.
وتابع: "إذا هبطت جميع هذه الرحلات بأمان، فستكون المهام المأهولة ممكنة في غضون أربع سنوات، إذا واجهنا تحديات؛ فسيتم تأجيل المهام المأهولة لمدة عامين آخرين".
واستطرد: "من الممكن فقط السفر من الأرض إلى المريخ كل عامين، عندما تكون الكواكب مصطفة. هذا يزيد من صعوبة المهمة، ولكنه يخدم أيضًا تحصين المريخ من العديد من الأحداث الكارثية على الأرض".
وقال ماسك: "بغضّ النظر عما يحدث مع نجاح الهبوط؛ فإن سبيس إكس ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تسافر إلى المريخ بشكل كبير مع كل فرصة عبور".
وأتم بقوله: "نريد تمكين أي شخص يريد أن يكون مسافرًا في الفضاء من الذهاب إلى المريخ! وهذا يعني أنت أو عائلتك أو أصدقائك؛ أي شخص يحلم بمغامرة عظيمة".