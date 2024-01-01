قائمة بأفضل 20 هاتفًا في عام 2023 المنقضي

شَهِدَ عام 2023 المنقضي، إطلاق هواتف ذكية عديدة؛ لكن مجموعة قليلة منها فقط التي استحقت لقب الأفضل؛ وهو ما سنقدمه لكم في التقرير التالي.
يُظهر التقرير الذي نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الهواتف التي تم إطلاقها في النصف الأول من العام الماضي، كانت الأكثر تقييمًا لدى المستخدمين، وضمن أماكن بارزة في القائمة.
وهيمنت هواتف "سامسونج" بصورة كبيرة على القائمة؛ حيث احتلت الصدارة في المراكز الخمسة الأولى.
وظهرت هواتف "آيفون" بدءًا من المركز السادس بهاتفها الرائد "آيفون 15 برو ماكس"؛ فيما حققت هواتف "تيكنو" تقدمًا كبيرًا في العام الماضي؛ بينما شهد 2023 تراجع هواتف "شاومي" خطوات إلى الوراء مقارنة بالعامين الماضيين.
وظهرت كذلك في 2023، 3 هواتف من "إنفينكس" ضمن القائمة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
1- سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا
2- سامسونج جلاكسي إيه 54
3- سامسونج جلاكسي إس 23
4- سامسونج جلاكسي إيه 34
5- سامسونج جلاكسي إيه 14
6- آيفون 15 برو ماكس
7- تيكنو سبارك 10 برو
8- سامسونج جلاكسي إيه 14 5جي
9- شاومي ريدمي 12
10- شاومي بوكو إكس 5 برو
11- وان بلس 11
12- شاومي بوكو إف 5
13- سامسونج جلاكسي إيه 24 4 جي
14- ريلمي سي 55
15- سامسونج جلاكسي إس 23 بلس
16- إنفينكس هوت 30
17- إنفينكس هوت 30 آي
18- إنفينكس نوت 30
19- فيفو في 27
20- ريلمي 11 برو بلس