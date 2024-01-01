قائمة بأفضل 20 هاتفًا في عام 2023 المنقضي

يُظهر التقرير الذي نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الهواتف التي تم إطلاقها في النصف الأول من العام الماضي، كانت الأكثر تقييمًا لدى المستخدمين، وضمن أماكن بارزة في القائمة.