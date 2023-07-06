ضربة جديدة لـ"ماسك".. 10 ملايين مشترك في تطبيق "ثريد ميتا" خلال 7 ساعات فقط

وكان "ماسك" قد اشترى تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي؛ لكن قيمة المنصة تراجعت منذ ذلك الحين؛ إذ واجهت نزوحًا جماعيًّا للمعلنين وسط تخفيضات كبيرة في عدد العاملين، وخلافات حول الاعتدال في المحتوى. وكانت أحدث خطوات المنصة هي الحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميًّا.