"تحذير عالي الخطورة جداً" من "أندرويد".. و"الأمن السيبراني" ينصح بهذا الإجراء

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن نظام تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية "Android-أندرويد" أصدر تحذيراً أمنياً "عالي الخطورة جداً" تضمن تحديثاً شهرياً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
ونصح المركز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بتحديث أجهزة Android عبر الرابط: https://source.android.com/docs/security/bulletin/2024-07-01.
وأبان "الأمن السيبراني"، أنه للتواصل مع المركز يمكن المراسلة عبر الموقع الرسمي: cert.gov.sa، ومن خلال حساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على "تويتر": X @SAUDICERT، وحساب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على "تويتر": X @NCA_KSA.