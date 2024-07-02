"تحذير عالي الخطورة جداً" من "أندرويد".. و"الأمن السيبراني" ينصح بهذا الإجراء

وأبان "الأمن السيبراني"، أنه للتواصل مع المركز يمكن المراسلة عبر الموقع الرسمي: cert.gov.sa، ومن خلال حساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على "تويتر": X @SAUDICERT، وحساب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على "تويتر": X @NCA_KSA.