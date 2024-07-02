تقنية

"تحذير عالي الخطورة جداً" من "أندرويد".. و"الأمن السيبراني" ينصح بهذا الإجراء

حمل تحديثاً شهرياً لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها مضمناً عبر رابط توضيحي
"تحذير عالي الخطورة جداً" من "أندرويد".. و"الأمن السيبراني" ينصح بهذا الإجراء

أوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن نظام تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية "Android-أندرويد" أصدر تحذيراً أمنياً "عالي الخطورة جداً" تضمن تحديثاً شهرياً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

ونصح المركز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بتحديث أجهزة Android عبر الرابط: https://source.android.com/docs/security/bulletin/2024-07-01.

وأبان "الأمن السيبراني"، أنه للتواصل مع المركز يمكن المراسلة عبر الموقع الرسمي: cert.gov.sa، ومن خلال حساب المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على "تويتر": X @SAUDICERT، وحساب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على "تويتر": X @NCA_KSA.

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
أندرويد
Android

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