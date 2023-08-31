"جوجل" تنوي إطلاق هواتف "بيكسل 8" المرتقبة أكتوبر المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي أن تكشف رسميًّا النقاب عن هواتفها الجديدة المرتقبة "بيكسل 8" في حدث عالمي يوم 4 أكتوبر المقبل.