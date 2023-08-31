"جوجل" تنوي إطلاق هواتف "بيكسل 8" المرتقبة أكتوبر المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي أن تكشف رسميًّا النقاب عن هواتفها الجديدة المرتقبة "بيكسل 8" في حدث عالمي يوم 4 أكتوبر المقبل.
وسيأتي موعد الكشف عن هواتف "بيكسل 8" بعد أسابيع من كشف "أبل" عن هواتف "آيفون 15"؛ بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا".
واختارت جوجل مدينة نيويورك مكانًا لمؤتمرها المرتقب، الذي من المتوقع الكشف خلاله عن أجهزة أخرى مثل "بيكسل ووتش 2".
ونشرت تقارير صحفية عديدة صورًا مسربة لهاتف "بيكسل 8 برو"، وتقول التسريبات إنه سيحتوي على مستشعر درجة الحرارة في الخلف، وشاشة من نوع "أوليد" بدقة "كواد إتش دي بلس" بقياس 6.7 بوصة وتردد 120 هرتز.
وسيتم دعم الهاتف بمعالجات "تنسور الجيل الثالث" الخاصة بشركة "جوجل"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
وسيتم تزويد هواتف "بيكسل 8" بمستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية، ونظام كاميرا خلفية ثلاثية (50 ميجابكسل رئيسية مع OIS، و64 ميجابكسل فائقة الاتساع، و48 ميجابكسل تليفوتوغرافي)، وكاميرا سيلفي 11 ميجابكسل، وبطارية 4950 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 27 وات.
وسيتم دعم الهواتف بنظام تشغيل "أندرويد 14" الجديد.
أما شاشة هاتف "بيكسل 8" فستكون بقياس 6.17 بوصة بدقة 2400×1080 بيكسل وبتردد 120 هرتز.