"بارْد" سقط.. هكذا هز "تشات جي بي تي" عرش "غوغل"

وجاء هذا التطور الذي كشفت عنه شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إثر التأثير المحدود الذي أحدثه الروبوت المنتظر بعد إطلاقه في 6 فبراير الجاري، علاوة على البيانات غير الدقيقة التي قدّمها للمستخدمين، نتيجة سلسلة من الأخطاء فيه، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر سهم الشركة 9%.