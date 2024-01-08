احذر هذه الأخطاء البسيطة عند شحن الآيفون.. قد تُدمِّر البطارية

الخطأ الأول هو استخدام ملحقات الشحن الرخيصة؛ إذ إن أجهزة الآيفون باهظة الثمن حقًّا، وملحقاتها كذلك، وعلى الرغم من إمكانية الحصول على الرخيص منها فهو متوافر في الأسواق، إلا أن ذلك يمكن أن يدمر البطارية.