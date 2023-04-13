هذا ما تم كشفه من ميزات في الإصدار التجريبي الأول لـ"أندرويد 14"

ويوجد كذلك ترقيات إضافية وراء الكواليس، حيث يمكن للتطبيقات الآن تقييد قدرة خدمات إمكانية الوصول على رؤية البيانات الحساسة، حيث يمنع التطبيقات المتطفلة من الإطلاع على هذه المعلومات، ويقلل من فرص تنفيذ الإجراءات الحرجة عن طريق الخطأ.