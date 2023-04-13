هذا ما تم كشفه من ميزات في الإصدار التجريبي الأول لـ"أندرويد 14"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن الميزات الجديدة الحصرية التي ظهرت في الإصدار التجريبي الأول لنظام تشغيل "أندرويد 14" الجديد المرتقب.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الإصدار التجريبي الأول لـ"أندرويد 14" يتضمن تحسينات طفيفة، لكنها ذات مغزى للمستخدمين الأوائل.
ويمكن للتطبيقات الآن إضافة اختصارات وإجراءات مخصصة إلى مستندات المشاركة، أوبمعنى آخر، ستكون وظائف التطبيقات أكثر بمجرد استفادة هذه البرامج من مزايا مستندات المشاركة تلك.
ويظهر "أندرويد 14" أيضًا سهمًا خلفيًا "أكثر وضوحًا" في واجهة التنقل القائمة على الإيماءات، ويكمل السهم أيضًا مظهر هاتفك أو حاسبك اللوحي، وتساعد المستخدمين نظريًا على فهم كيفية عمل الإيماءات.
ويوجد كذلك ترقيات إضافية وراء الكواليس، حيث يمكن للتطبيقات الآن تقييد قدرة خدمات إمكانية الوصول على رؤية البيانات الحساسة، حيث يمنع التطبيقات المتطفلة من الإطلاع على هذه المعلومات، ويقلل من فرص تنفيذ الإجراءات الحرجة عن طريق الخطأ.
ويدعم كذلك "أندرويد 14" تقنيات التأثيرات المرئية الجديدة المستندة إلى المتجهات في التطبيقات، مثل الاستيفاء والتحول.
وقام نظام "أندرويد 14" بتحسين إمكانية الوصول وعمر البطارية والأمان، وإمكانية تخصيص مكان كل تطبيق في الجهاز، وهو ما قد يكون مناسبا للهواتف والحواسيب اللوحية القابلة للطي.
ومن المتوقع أن تظهر هذه النسخ التجريبية الجديدة في أول وهلة لهواتف "بيكسل" الجديدة المرتقبة، خلال مؤتمرها للمطورين والمبرمجين الربيع المقبل، وهو ما قد يجعلها تصل للجمهور في أوائل يونيو أو أواخر الصيف.