"سناب شات" تتّخذ إجراء بخصوص الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي

وأوضحت "سناب"، في بيان رسمي، أنها اتخذت هذا القرار بعدما بات من الصعب بشكل متزايد تحديد ما تمّ إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع استمرار تحسن قدرات الأدوات؛ لذلك قرّرت وضع علامة مائية على الصور التي يتمّ توليدها عن طريق هذه التقنيات.