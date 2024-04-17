"سناب شات" تتّخذ إجراء بخصوص الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي

قرّرت منصةُ التراسل المصور "سناب شات" إضافةَ خاصية وإجراء جديدة بخصوص الصور التي يتمّ توليدها عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت "سناب"، في بيان رسمي، أنها اتخذت هذا القرار بعدما بات من الصعب بشكل متزايد تحديد ما تمّ إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع استمرار تحسن قدرات الأدوات؛ لذلك قرّرت وضع علامة مائية على الصور التي يتمّ توليدها عن طريق هذه التقنيات.
وستكون هذه العلامة المائية على شكل شبح مع بريق بجواره، وأشارت إلى أنها ستصل إلى كافة مستخدمي التطبيق قريبًا.
وتتبع إضافة علامة الذكاء الاصطناعي المائية للصور المرئية خارجيًّا خطوات "سناب شات" لتصنيف المحتوى داخل التطبيق، بجانب أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تطلقها المنصة، والتي من أبرزها: ميزة الأحلام التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل صور السيلفي إلى "صور خيالية تحول شخصيتهم إلى هويات جديدة".