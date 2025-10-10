تايبيه تنظّم معرض تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2025

تُنظّم العاصمة التايوانية تايبيه فعاليات معرض تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2025 خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث يستعرض نحو 1100 تقنية مبتكرة تسلّط الضوء على أحدث الإنجازات في مجالات البحث والتطوير والتقنية العالمية.
ويُبرز المعرض دور الذكاء الاصطناعي بوصفه محركًا رئيسًا للابتكار، مع توقعات بنمو الإنفاق العالمي عليه، كما يقدّم منصة متعددة التخصصات لتعزيز تبادل براءات الاختراع، وتطوير التحديثات الصناعية، ودعم التعاون في مجالات الابتكار.
ويُقام المعرض تحت شعار: "الابتكار متعدد التخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي: قيادة المستقبل بذكاء"، ويضم عددًا من الأجنحة المتخصصة، منها منطقة مسابقة الاختراع، ومنصة براءات الاختراع، وجناح اقتصاد الابتكار، وجناح تكنولوجيا المستقبل، وجناح الاستدامة.
يُذكر أن معرض تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2024 استقطب أكثر من 431 عارضًا شاركوا في ما يزيد على 1200 جناح، وبلغ عدد الزوار قرابة 50 ألف زيارة خلال ثلاثة أيام، بمشاركة وفود تقنية متخصصة ومكاتب للملكية الفكرية ومؤسسات بحثية وجمعيات للاختراع، ما عزّز مكانة المعرض منصةً دولية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية.