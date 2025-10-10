تايبيه تنظّم معرض تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2025

يُذكر أن معرض تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2024 استقطب أكثر من 431 عارضًا شاركوا في ما يزيد على 1200 جناح، وبلغ عدد الزوار قرابة 50 ألف زيارة خلال ثلاثة أيام، بمشاركة وفود تقنية متخصصة ومكاتب للملكية الفكرية ومؤسسات بحثية وجمعيات للاختراع، ما عزّز مكانة المعرض منصةً دولية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية.