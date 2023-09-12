في مؤتمرها السنوي.. "أبل" تكشف النقاب عن جهازي "iPhone 15 و iPhone 15 Plus"

ويحتوي جهازا الــ iPhone 15 وiPhone 15 Plus على شريحة eSIM، البديل الأسهل والأكثر أماناً من شريحة SIM الفعلية، تقدمها أكثر من 295 شركة اتصالات، ويمكن للمستخدمين البقاء متصلين أثناء السفر إلى الخارج مع باقات التجوال الدولي من مقدمي الخدمة الحاليين بأسعار في المتناول، أو باقات eSIM مسبقة الدفع المقدمة من أكثر من شركة اتصالات، بما فيها أستراليا، وإيطاليا، و تايلاند وغيرها.