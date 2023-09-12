في مؤتمرها السنوي.. "أبل" تكشف النقاب عن جهازي "iPhone 15 و iPhone 15 Plus"

كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي النقاب عن أحدث إصداراتها من سلسلة هواتف الــ iPhone 15 وiPhone 15 Plus.
كما هو متوقع، فإن كلا الجهازين تم تزويدهما بمنفذ USB-C بدلاً من Lightning "وفقًا للقانون الأوروبي"، كذلك بالجزيرة الديناميكية المميزة التي ظهرت لأول مرة في طرازات iPhone 14 Pro العام الماضي، وكاميرا رئيسية بدقة 48MP مع ميزة تقريب المسافات 2x .
وتأتي أجهزة iPhone 15 الجديدة بشاشة مقاس 6.1 بوصة، بينما تأتي أجهزة iPhone 15 Plus بشاشة مقاس 6.7 بوصة، من نوع " ريتنا سوبر XDR Super Retina XDR" مع تقنية الـ OLED.
ويتميز كلا الجهازين بهيكل من الألومنيوم كالمستخدم في مجال الطيران والفضاء، ولوحة زجاجية خلفية بلوري، وعدسة كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل التي تقدم صوراً بدقة 24MP في الوضع الافتراضي، وقادرة على خيار التقريب 2X جديد لمنح المستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K، وشريحة A16 Bionic، وشريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني.
وقالت شركة Apple أيضًا إن بطاريات الــ iPhone 15 مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 100٪.
ويحتوي جهازا الــ iPhone 15 وiPhone 15 Plus على شريحة eSIM، البديل الأسهل والأكثر أماناً من شريحة SIM الفعلية، تقدمها أكثر من 295 شركة اتصالات، ويمكن للمستخدمين البقاء متصلين أثناء السفر إلى الخارج مع باقات التجوال الدولي من مقدمي الخدمة الحاليين بأسعار في المتناول، أو باقات eSIM مسبقة الدفع المقدمة من أكثر من شركة اتصالات، بما فيها أستراليا، وإيطاليا، و تايلاند وغيرها.
وسيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus بسعة 128GB و 256GB و 512G، وبخمسة ألوان جديدة وهي "الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود"، كما سيبدأ الطلب المسبق يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، بسعر يبدأ من 3,399 درهماً إماراتياً أو 3,799 درهماً إماراتياً.