"مايكروسوفت" تعلن تحقيق محرك بحثها "بينغ" رقمًا قياسيًا

ولفت إلى أن ثلث مستخدمي "بينغ" يوميًا يستخدمون الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي لاستفساراتهم اليومية، حيث وصل عدد جلسات الدردشة اليومية على بينغ نحو 45 مليون جلسة، و15% منها أنشأها المستخدمون.