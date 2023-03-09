"مايكروسوفت" تعلن تحقيق محرك بحثها "بينغ" رقمًا قياسيًا

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن تحقيق محرك بحثها "بينغ" الجديد رقمًا قياسيًا من حيث عدد المستخدمين النشطين يوميًا.
وأوضحت مايكروسوفت في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن عدد المستخدمين النشطين يوميا في "بينغ" وصل إلى 100 مليون مستخدم.
وقال يوسف مهدي، نائب رئيس مايكروسوفت للحياة الحديثة والبحث والأجهزة، إن الشركة تدرك أن "بينغ" لا يزال لاعبًا صغيرًا وبعيدًا عن اعتلاء قمة محركات البحث، لكنه يتحرك بصورة حثيثة لقمة الجبل.
وتابع بقوله: "نرى أن جاذبية بينغ الجديد تحقق وجهة نظرنا، بأن البحث يرجع إلى إعادة ابتكار وعرض القيمة الفريدة للجمع بين البحث والإجابات والدردشة والإنشاء في تجربة واحدة".
ولفت إلى أن ثلث مستخدمي "بينغ" يوميًا يستخدمون الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي لاستفساراتهم اليومية، حيث وصل عدد جلسات الدردشة اليومية على بينغ نحو 45 مليون جلسة، و15% منها أنشأها المستخدمون.
وساهمت روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مضاعفة تصفح محرك البحث "بينغ" ست مرات من قبل أن تصبح الخدمة متاحة.