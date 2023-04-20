"سناب شات" تعمل على توسيع خدمتها الشبيهة بـ"تشات جي بي تي" لكل المستخدمين

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الدردشات الجماعية، وسيكون قادرًا على الاستجابة للصور ومقاطع الفيديو، لكن لا يمكنه الرد إلا بالرسائل النصية.