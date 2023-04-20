"سناب شات" تعمل على توسيع خدمتها الشبيهة بـ"تشات جي بي تي" لكل المستخدمين

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن منصة التراسل الاجتماعي المصور الشهيرة "سناب شات" تعمل حاليًا على توسيع خدمتها الشبيهة بتقنية "تشات جي بي تي" إلى كافة مستخدمي منصتها.
وقال الرئيس التنفيذي لسناب شات، إيفان شبيجل، إنه يجري حاليًا تجهيز نسخة مطورة من برنامج "My AI" للذكاء الاصطناعي، ليكون بمثابة برنامج دردشة آلي داخل التطبيق مشابه لخدمة "تشات جي بي تي"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وأوضح شبيجل بأن هذه الخدمة ستكون متاحة لجميع مستخدمي "سناب شات"، ولن تكون متاحة فقط للمشتركين في خدمة "سناب بلس" مدفوعة الأجر كما في السابق.
ويتوقع أن التقنية الجديدة ستحتوي على عدد كثير من الميزات، أبرزها تزويد مستخدمي "سناب شات" بتوصيات للمطاعم والأنشطة الأخرى بناءً على ما هو شائع في "سناب ماب"، ويمكنه اقتراح عدسات الواقع المعزز.
يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة الذكاء الاصطناعي إلى الدردشات الجماعية، وسيكون قادرًا على الاستجابة للصور ومقاطع الفيديو، لكن لا يمكنه الرد إلا بالرسائل النصية.
وأشارت "سناب شات" إلى أنه قريبًا سيكون قادرًا على الرد بلقطات أو صور.