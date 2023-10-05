جوجل تعلن عن مجموعة من هواتف بيكسل الذكية المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ويمكن لهاتف "بيكسل 8 برو" الذي يتميز بشريحة قوية، أن ينفّذ بعض وظائف الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، بدل معالجة البيانات عن بُعد عبر خوادم، وهي عملية تتطلب الكثير من النطاق الترددي.