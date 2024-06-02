ميتا تقول إنها تدرك أن مستقبل فيسبوك "هو الشباب"

وأشار "أليسون" إلى أن فيسبوك شهد "خمسة أرباع النمو الصحي في استخدام تطبيقات الشباب البالغين في الولايات المتحدة وكندا"، مع وجود 40 مليون مستخدم نشط يوميًّا من الشباب البالغين؛ إلا أن هذه لا تزال نسبة صغيرة نسبيًّا من 205 ملايين مستخدم يوميًّا لفيسبوك في الولايات المتحدة؛ حسب ما أفادت به الشركة، في فبراير، كانت آخر مرة تم فيها الكشف عن أرقام المستخدمين للتطبيق.