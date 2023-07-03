محكمة تغرّم "تويتر" بسبب رفعها قضية ضدّ الحكومة الهندية

وكانت "تويتر" قد رفعت قضية ضدّ الحكومة الهندية، بسبب أوامر الحظر، وأشاد عديدٌ من الخبراء بالدعوى القضائية، باعتبار أنها دفاع عن حرية التعبير في الهند، لكن رفضها أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل.