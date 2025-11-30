مصمم يحوّل حذاء رياضي إلى وحدة تحكم ألعاب... ما القصة؟

على سبيل المثال، كان استخدام الخراطيش الفعلية أمرًا مستحيلًا، فخطرت له فكرة اتباع أسلوب المحاكاة، والذي يتلاءم تمامًا مع لسان الحذاء، حتى أن المصمم أضاف بطارية بسعة تكفي لمدة 30 دقيقة من اللعب.