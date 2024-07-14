"أبل" توافق لأول مرة على "محاكي رسمي" لنظام "ويندوز" على هواتف "آيفون"

وافقت شركة "أبل" الأمريكية على إطلاق أول "محاكي رسمي" لنظام تشغيل "ويندوز" على الحواسيب الشخصية التابع لمنافستها "مايكروسوفت" على هواتف "آيفون".
وكانت "أبل" قد رفضت كثيراً الموافقة على محاكي "ويندوز" على هواتف "آيفون"، ولكنها تراجعت عن هذا الرفض بعد قرارها تخفيف قواعدها في أبريل الماضي، بحسب ما ذكر موقع "تيك رادار" التقني المتخصص.
وسيسمح "محاكي" ويندوز الجديد على تشغيل مختلف خدمات النظام بدءاً من "ويندوز إكس بي"، من هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" وسماعات "فيجن برو".
وكان من المفترض أن يتم إطلاق هذا المحاكي في يونيو الماضي، لكن "أبل" رفضت إدراجه في متجرها للتطبيقات "آب ستور"، بدعوى أن أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا تتناسب مع وصف "وحدة التحكم في الألعاب القديمة" اللازم للموافقة عليها، ولكنها وافقت حالياً على التطبيق، من دون أن تذكر إذا ما كان هناك تحول في سياسات "أبل" أم تم تغيير أمر ما في المحاكي.