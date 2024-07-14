"أبل" توافق لأول مرة على "محاكي رسمي" لنظام "ويندوز" على هواتف "آيفون"

وكان من المفترض أن يتم إطلاق هذا المحاكي في يونيو الماضي، لكن "أبل" رفضت إدراجه في متجرها للتطبيقات "آب ستور"، بدعوى أن أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا تتناسب مع وصف "وحدة التحكم في الألعاب القديمة" اللازم للموافقة عليها، ولكنها وافقت حالياً على التطبيق، من دون أن تذكر إذا ما كان هناك تحول في سياسات "أبل" أم تم تغيير أمر ما في المحاكي.