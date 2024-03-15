OPPO Find X7 Ultra يقدم لأول مرة كاميرا رئيسية رباعية هي الأولى من نوعها في العالم مع محرك الصور HyperTone

أول كاميرات تقريب مزدوجة المنظار " Dual-Periscope Telephoto" في العالم مزودة بأجهزة استشعار كبيرة رائدة في فئتها للتكبير والتصغير عالية الجودة
يُطلق Find X7 Ultra لأول مرة نظام كاميرا HyperTone الجديد المذهل من OPPO مع الكاميرا الرئيسية الرباعية ومحرك الصور HyperTone. مع أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعرات كبيرة، اثنتان منها عبارة عن كاميرات تكبير بيريسكوب، لتسد فجوة التكبير/التصغير بين الأطوال البؤرية البصرية بشكل لم يسبق له مثيل على هاتف ذكي. وتعد الكاميرا الواسعة في OPPO Find X7 Ultra أول كاميرا تتميز بمستشعر Sony LYT-900 المتطور مقاس 1 بوصة. تم تصميم هذا المستشعر من الجيل الثاني خصيصًا للهواتف المحمولة، وهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من سابقه، مما يجعل التصوير الفوتوغرافي الحسابي من الجيل التالي ممكنًا لأول مرة في كاميرا الهاتف الذكي ذات المستشعر مقاس 1 بوصة. والنتيجة هي صور مليئة بمستويات مذهلة من التفاصيل الطبيعية للحصول على لقطات ثابتة ذات دقة فنية. ومع عدسة مخصصة بفتحة f/1.8 وميزة OIS، تعد أيضًا بتقليل الانعكاس بنسبة 50%، كل ذلك بطول بؤري بصري متعدد الاستخدامات مقاس 23 مم.
ويعد Find X7 Ultra أول هاتف يتميز بكاميرتين منظار، تحتوي كل منهما على أجهزة استشعار كبيرة رائدة في فئتها. تتميز كاميرا التكبير / التصغير 3x بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX890 مقاس 1 / 1.56 بوصة وفتحة f / 2.6 مع Prism OIS وطول بؤري 65 ملم. يعد هذا المستشعر أكبر بثلاث مرات تقريبًا من الكاميرات المكافئة في الأنظمة المنافسة الرئيسية، وهو أكبر مستشعر تقريب في أي هاتف ذكي، مما يضع الأساس للحصول على أفضل نتائج تقريب ممكنة. كما أنها تفتح الحرية الإبداعية من خلال مسافة تركيز بؤري قريبة تبلغ 25 سم، بحيث يبدو تصوير المنتجات والأشياء القريبة والصور الشخصية مذهلاً عند التقاطها بكاميرا المنظار 3x الخاصة بهاتف Find X7 Ultra .
يلتقط مستشعر Sony IMX858 الكبير بدقة 50 ميجابكسل و1/2.51 بوصة تفاصيل وفيرة. ومتوافقة مع عدسة مكافئة مقاس 135 مم، ومثبتة بواسطة Prism OIS، ومع أقرب مسافة تركيز بؤري تبلغ 35 سم، فإنها تحقق لقطات بعيدة المدى للمناظر الطبيعية والحفلات الموسيقية، أو تصوير فوتوغرافي حميمي عن بعد بوضوح رائع.
وقد صرح بيت لاو، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للمنتجات في OPPO بقوله: "ستعمل الكاميرا الرئيسية الرباعية الأولى على مستوى العالم في Find X7 Ultra على تغيير الطريقة التي يلتقط بها الأشخاص الصور إلى الأبد. فهو يزيل القيود، ويحفز الإبداع ، ومع الجيل التالي من HyperTone Image Engine وشراكتنا مع Hasselblad، نقدم احترامًا للتصوير الفوتوغرافي كشكل فني لم يسبق له مثيل. سيغير هذا الجهاز بأناقته المميزة وأسلوبه الرفيع، بالإضافة إلى الميزات الرائدة، قواعد اللعبة من جديد. إنه "ألترا" بكل معنى الكلمة."
بناءً على هذا المزيج من الكاميرا الرباعية الرئيسية، يحقق Find X7 Ultra أربعة إنجازات رئيسية في تجربة الكاميرا التي تغير قواعد التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، حيث يحافظ محرك الصور HyperTone من OPPO على سلامة الصورة، ويحافظ على الإضاءة والظلال والدرجات اللونية المتوسطة بمظهر طبيعي. وبفضل الكاميرا الرئيسية الرباعية التي تصل إلى 0.6x و1x و3x و6x بالإضافة إلى التكبير المعزز بالذكاء الاصطناعي، يلتقط Find X7 Ultra صورًا ثابتة عالية الجودة بأطوال بؤرية مكافئة تتراوح من 14 مم إلى 270 مم.
ومع وضع المصورين المحترفين في الاعتبار، يلتقط وضع الصورة الشخصية في Find X7 Ultra أربعة أطوال بؤرية محددة، 23 مم، 44 مم، 65 مم، و135 مم. تتم معايرة كل واحدة منها باستخدام عدسة Hasselblad مختلفة، مما ينتج تأثير بوكيه سينمائي بعمق المقدمة والخلفية، ويمكنها التعرف على خصلة واحدة من الشعر للحصول على دقة متناهية.
كما يحترم وضع الصورة الشخصية Hasselblad في Find X7 Ultra بشكل فريد، ويحمي لون البشرة ويحدد السمات، بينما يلتقط بأقل تأخر في الغالق، وعلى مسافة تصل إلى تسعة أمتار من الهدف.
وتعيد الشراكة بين OPPO وHasselblad البراعة الفنية إلى التصوير الفوتوغرافي الاحترافي بالهواتف الذكية من خلال الوضع Master Mode. علاوة على جميع عناصر التحكم المتقدمة، بما في ذلك ISO اليدوي، وسرعة الغالق، وEV، والتركيز، وتوازن اللون الأبيض، يفتح الوضع الرئيسي أيضًا التشبع والتباين والحدة والتحكم في نقوش الصورة النصفية عند التقاط ملفات JPEG.
بالإضافة إلى التقاط صور JPEG وRAW، يظهر الوضع الرئيسي أيضًا RAW MAX1 لأول مرة. من خلال التقاط صور RAW بدقة 50 ميجابكسل توفر المزايا الكاملة للتصوير الفوتوغرافي الحسابي، تحتوي صور RAW MAX على 13 توقفًا من النطاق الديناميكي وعمق ألوان 16 بت في مساحة ألوان BT2020.
من خلال تطوير التصميم ثنائي اللون لسلسلة Find X6، أخذت OPPO Find X7 Ultra في اتجاه أكثر تميزًا بفضل نظام الكاميرا الجريء والجميل وثلاثة ألوان خالدة، وهي الأزرق المحيطي، والبني الداكن، والأسود المخصّص.
يمتلك هاتف Find X7 Ultra ألمع شاشة QHD+ ، مع تقنية LTPO 1-120 هرتز توفر مرئيات سلسة وجودة عالية. ويتم عرض ما يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع في الهواء الطلق، وما يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع عند عرض محتوى HDR، مع Dolby Vision وHDR10+ وتصنيف DisplayMate A+، فمهما كان ما تشاهده أو تلعبه أو تتصفحه، فإنه يبدو استثنائيًا على Find X7 Ultra.
وعند عرض الصور، تعمل تقنية ProXDR من OPPO على تعزيز النطاق الديناميكي، مع الاستفادة من ذروة السطوع الرائدة في فئتها لجهاز Find X7 Ultra. سيكون ProXDR أيضًا متوافقًا مع معيار Ultra HDR الذي أطلقته Google كجزء من إعلان Android 14، لذلك في المستقبل، سيتم عرض صور HDR التي تمت مشاركتها واستلامها بنطاق لوني رائع وواسع.
مدعومًا بـ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، يتمتع Find X7 Ultra بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وتخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت للاستمتاع بتجارب ألعاب مميزة وتحرير مقاطع فيديو بدقة 4K دون انتظار. كما أنه يتميز بشريحة أمان مخصصة، حتى تتمكن أنت وحدك من الوصول إلى معلوماتك الخاصة، ومع شريط تمرير VIP الذي يركز على الخصوصية، يمكنك تغيير وضع الإشعارات بسرعة وسهولة، أو تعطيل الوصول إلى الكاميرا والموقع والميكروفون.
ومع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يستمر جهاز Find X7 Ultra بشكل مريح لمدة يوم كامل، كما يقوم SUPERVOOCTM بقدرة 100 واط بشحنه بالكامل في أقل من 30 دقيقة2، بينما يصل الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط إلى الشحن الكامل في غضون 60 دقيقة2.