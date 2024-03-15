OPPO Find X7 Ultra يقدم لأول مرة كاميرا رئيسية رباعية هي الأولى من نوعها في العالم مع محرك الصور HyperTone

يُطلق Find X7 Ultra لأول مرة نظام كاميرا HyperTone الجديد المذهل من OPPO مع الكاميرا الرئيسية الرباعية ومحرك الصور HyperTone. مع أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعرات كبيرة، اثنتان منها عبارة عن كاميرات تكبير بيريسكوب، لتسد فجوة التكبير/التصغير بين الأطوال البؤرية البصرية بشكل لم يسبق له مثيل على هاتف ذكي. وتعد الكاميرا الواسعة في OPPO Find X7 Ultra أول كاميرا تتميز بمستشعر Sony LYT-900 المتطور مقاس 1 بوصة. تم تصميم هذا المستشعر من الجيل الثاني خصيصًا للهواتف المحمولة، وهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من سابقه، مما يجعل التصوير الفوتوغرافي الحسابي من الجيل التالي ممكنًا لأول مرة في كاميرا الهاتف الذكي ذات المستشعر مقاس 1 بوصة. والنتيجة هي صور مليئة بمستويات مذهلة من التفاصيل الطبيعية للحصول على لقطات ثابتة ذات دقة فنية. ومع عدسة مخصصة بفتحة f/1.8 وميزة OIS، تعد أيضًا بتقليل الانعكاس بنسبة 50%، كل ذلك بطول بؤري بصري متعدد الاستخدامات مقاس 23 مم.