تقارير: "أبل" تُجري محادثات مع "ميتا" بشأن شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

وكان نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة "أبل" كاريج فيديريغي، قد قال في مؤتمر أبل للمطورين والمبرمجين إنه يمكن إضافة مساعد جوجل للذكاء الاصطناعي "جيمني"، ويمكن أيضًا إضافته في "أبل إنتليجنس" مستقبلًا.