تقارير: "أبل" تُجري محادثات مع "ميتا" بشأن شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تُجري محادثات مع مواطنتها "ميتا" حول إبرام شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكانت "أبل" قد أعلنت مؤخرًا عن تعاونها مع شركة "أوبين إيه آي" المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" خلال تطويرها تقنيات "أبل إنتليجنس".
وأوضحت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "أبل" تسعى لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في "أبل إنتليجنس" مع مختلف خدمات "ميتا" ونماذجها المشابهة.
وأوردت المصادر أن "أبل" تُجري أيضًا مناقشات مماثلة مع شركتي "أنثروبيك" و"بريب ليكستي" الناشئتين، لكن لم تنتهِ هذه المحادثات حتى الآن.
وكان نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة "أبل" كاريج فيديريغي، قد قال في مؤتمر أبل للمطورين والمبرمجين إنه يمكن إضافة مساعد جوجل للذكاء الاصطناعي "جيمني"، ويمكن أيضًا إضافته في "أبل إنتليجنس" مستقبلًا.
وتابع فيديريغي: "نريد تمكين المستخدمين في نهاية المطاف من اختيار النماذج التي يريدونها".