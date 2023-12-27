"أبل" تستأنف ضد الحظر المفروض على ساعاتها الذكية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة آبل "بشكل استباقي" بإزالة الأجهزة من موقعها في الولايات المتحدة ومن المتاجر في البلاد، فيما لم تتأثر المبيعات في أماكن أخرى.