رئيس "تيك توك" يخضع للاستجواب في الكونجرس بسبب اتهامات مرتبطة بالخصوصية وتأثير التطبيق على الأطفال

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، سيخضع للاستجواب في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي يوم 23 مارس المقبل، بعد اتهامات عديدة مرتبطة بخصوصية تطبيق "تيك توك" وتأثيراته السلبية على الأطفال.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مسؤول "تيك توك" سيدلي بشهادتها فيما يتعلق بأمن بيانات التطبيق وعلاقته بالدولة الصينية، وتأثيراته السلبية على الأطفال.
ويعد هذا هو الظهور الأول لتشيو بالكونجرس الأمريكي، حيث سبقته مديرة العمليات في "تيك توك"، فانيسا باباس، لجلسة مماثلة في سبتمبر الماضي.
وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي كاثي ماكموريس رودجرز، في بيان، إن "تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس سمحت عن عمد للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية".
وتابعت بقولها "يستحق الأمريكيون أن يعرفوا كيف تؤثر هذه الإجراءات في خصوصيتهم وأمن بياناتهم، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها تيك توك للحفاظ على أطفالنا في مأمن من الأضرار عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. لقد أوضحنا مخاوفنا لإدارة تيك توك وفي انتظار إجابات كاملة وصادقة منهم".