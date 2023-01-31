رئيس "تيك توك" يخضع للاستجواب في الكونجرس بسبب اتهامات مرتبطة بالخصوصية وتأثير التطبيق على الأطفال

وتابعت بقولها "يستحق الأمريكيون أن يعرفوا كيف تؤثر هذه الإجراءات في خصوصيتهم وأمن بياناتهم، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها تيك توك للحفاظ على أطفالنا في مأمن من الأضرار عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. لقد أوضحنا مخاوفنا لإدارة تيك توك وفي انتظار إجابات كاملة وصادقة منهم".