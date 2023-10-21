تسريبات تكشف معلومات عن مواصفات هاتف "سامسونج جلاكسي زد فولد 6"

ووفقًا للمصادر: تقوم "سامسونج" أيضًا بإجراء هندسة عكسية لهاتف "هواوي ميت إكس 5" القابل للطي؛ لمعرفة كيف تمكّنت الشركة الصينية الرائدة من تحقيق مظهر أرق وبطارية داخلية أكبر، خاصة وأن سمك هاتف "جلاكسي زد فولد 5"، "6.1" ملم وهو مفتوح، و"13.4" ملم عند طيّه، فيما يبلغ سمك هاتف "هواوي" القابل للطي "5.3" ملم عند فتحه، و"11.1" عند طيّه، فيما يأتي هاتف "شاومي ميكس فولد 3" القابل للطي بـ"5.3" وهو مفتوح، و"10.9" ملم عند طيّه، ويبلغ سمك هاتف "وان بلس أوبين" القابل للطي "5.8" وهو مفتوح، و"11.7" عند طيّه.