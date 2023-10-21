تسريبات تكشف معلومات عن مواصفات هاتف "سامسونج جلاكسي زد فولد 6"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية معلومات أظهرت مواصفات مرتقبة لهاتف "جلاكسي زد فولد 6" القابل للطي.
وأظهرت التسريبات أن الشركة الكورية الجنوبية قد تستخدم نفس الكاميرا الخاصة بالإصدار السابق لهواتفها القابلة للطي، بسبب مواجهتها صعوبة في إعادة تصميم الأجزاء الداخلية الحديثة القابلة للطي، وآليات المفصلات المعقدة.
ومن المتوقع أن تعيد سامسونج استخدام مستشعر "جي إن 3" بدقة 50 ميجابيسكل للكاميرا الرئيسية، وهو نفس المستشعر الموجود في هاتف "جلاكسي زد فولد 5".
وتوقّعت المصادر تقليص حجم "جلاكسي زد فولد 6" لسدّ الفجوة الآخذة في الاتساع بين سمك منتجاتها ومنتجات المنافسين.
ووفقًا للمصادر: تقوم "سامسونج" أيضًا بإجراء هندسة عكسية لهاتف "هواوي ميت إكس 5" القابل للطي؛ لمعرفة كيف تمكّنت الشركة الصينية الرائدة من تحقيق مظهر أرق وبطارية داخلية أكبر، خاصة وأن سمك هاتف "جلاكسي زد فولد 5"، "6.1" ملم وهو مفتوح، و"13.4" ملم عند طيّه، فيما يبلغ سمك هاتف "هواوي" القابل للطي "5.3" ملم عند فتحه، و"11.1" عند طيّه، فيما يأتي هاتف "شاومي ميكس فولد 3" القابل للطي بـ"5.3" وهو مفتوح، و"10.9" ملم عند طيّه، ويبلغ سمك هاتف "وان بلس أوبين" القابل للطي "5.8" وهو مفتوح، و"11.7" عند طيّه.