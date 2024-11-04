تقنيات "ذكاء اصطناعي" جديدة ستصل إلى مستخدمي "آيفون" قبل موعدها المتوقع.. تعرف عليها

لكن المصادر أشارت إلى أن "أبل" قد تقدم موعد طرح الدفعة الثانية من هذه الميزات في تحديث "آي أو إس 18.2" وليس في تحديث "آي أو إس 18.4" كما كان مقررًا في وقت سابق.