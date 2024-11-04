تقنيات "ذكاء اصطناعي" جديدة ستصل إلى مستخدمي "آيفون" قبل موعدها المتوقع.. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الدفعة الثانية من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستصل إلى مستخدمي هواتف "آيفون" ضمن خدمات "أبل إنتليجنس"، قد تصل إلى المستخدمين قبل الموعد المتوقع.
وكانت "أبل" قد أطلقت الأسبوع الماضي تحديث "آي أو إس 18.1" الذي تَضَمن الدفعة الأولى من ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن خدمة "أبل إنتليجينس".
لكن المصادر أشارت إلى أن "أبل" قد تقدم موعد طرح الدفعة الثانية من هذه الميزات في تحديث "آي أو إس 18.2" وليس في تحديث "آي أو إس 18.4" كما كان مقررًا في وقت سابق.
أما بالنسبة لأبرز الميزات التي قد تصل إلى مستخدمي "آيفون" في هذه الدفعة، فأشارت المصادر إلى أن أبرزها هو تكامل الهواتف مع روبوت الدردشة العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي"، بالإضافة إلى ميزة "إميج بلايجراوند"، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور بناءً على مطالبات نصية.
وسيتضمن التحديث كذلك ميزة Image Wand التي يمكنها تحويل رسم تخطيطي تقريبي إلى صورة باستخدام مطالبات وصفية.
ومن المتوقع أن يصل تحديث "آيفون" الجديد الذي يحمل هذه الميزات، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، وقد يتم تأجيله للتأكد من تضمنه هذه الميزات إلى يوم 2 ديسمبر المقبل.
أما بالنسبة لتحديث "آي أو إس 18.4"، فسيتضمن ميزات ذكاء اصطناعي أخرى؛ أبرزها تحسينات المساعد الصوتي الذكي "سيري"، الذي يمكنه الوصول لبيانات المستخدم وتغيير استجابات الاستعلام بناءً عليها، وسيصل هذا التحديث خلال شهر أبريل 2025.