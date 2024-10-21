"سامسونج" ستطرح "أنحف" هاتفٍ قابل للطي خاص بها.. تعرّف على توقيت الطرح والأسعار

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، نيتها طرح هاتف ضمن سلسلة أجهزة "جلاكسي زد فولد" وصَفته بأنه سيكون "الأنحف" على الإطلاق.
وأوضحت سامسونج -بحسب ما أوردته صحيفة "كوريا تايمز"- أنها تنوي كشف النقاب عن هاتف "جلاكسي زد فولد سبيشيال إديشن إس إي" في كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.
ووصفت الهاتفَ بأنه سيكون الأنحف بين سلسلة أجهزتها القابلة للطي؛ حيث سيكون متاحًا من يوم الجمعة مقابل 2040 دولارًا أمريكيًّا.
وسيبلغ سُمك الهاتف الجديد 10.6 ملم عند طيه، وسيزن 236 جرامًا فقط؛ مما يجعله أنحف بمقدار 1.5 ملم وأخف وزنًا بمقدار 3 جرامات عن أحدث الأجهزة القابلة للطي "جلاكسي زد فولد 6".
وذكرت سامسونج أنه نظرًا لتصميمه النحيف؛ فلن يتضمن الجهاز قلم "إس بين" الذكي.
كما أن الهاتف ستكون شاشته الرئيسية أكبر؛ سواء عند الفتح أو الطي من الإصدار السابق.
وسيكون الهاتف هو الأول لإصدارات سامسونج القابلة للطي المزودة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 200 ميجابيكسل، وسيتم دعمه كذلك بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" من "كوالكوم".
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج، ليم سيونج تايك: "نحن نقدم أحدث منتج لدينا في كوريا للتعبير عن امتناننا للمستهلكين المحليين الذين كانوا يقودون سوق الهواتف الذكية القابلة للطي".
وتابع: "يوفر الهاتف تجربة قابلة للطي نحيفة وخفيفة الوزن، جنبًا إلى جنب مع تصميم أنيق يتميز بأنماط معقدة وألوان غنية ومتطورة".
وأشار المسؤول إلى أن سامسونج لم تقرر بعدُ خطط إطلاق هاتف "جلاكسي زد فولد إي إي" في السوق العالمية؛ لكنه أضاف أن الشركة تسعى إلى توسيع تشكيلة هواتفها القابلة للطي في السوق الصينية.