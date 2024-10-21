"سامسونج" ستطرح "أنحف" هاتفٍ قابل للطي خاص بها.. تعرّف على توقيت الطرح والأسعار

وأشار المسؤول إلى أن سامسونج لم تقرر بعدُ خطط إطلاق هاتف "جلاكسي زد فولد إي إي" في السوق العالمية؛ لكنه أضاف أن الشركة تسعى إلى توسيع تشكيلة هواتفها القابلة للطي في السوق الصينية.