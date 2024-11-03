تسريبات تكشف تفاصيل أيقونة "أوبو" التي توصف بأنها منافس "جلاكسي إس 24" الرئيسي

أما بالنسبة لكاميرات هاتف "أوبو إكس 8 ألترا" فتشير المصادر إلى أنها ستحتوي على ترتيب رباعي من الخلف مع مستشعرات بدقة 50 ميجابيكسل في جميع الأنحاء، وكاميراتيْ تكبير منظار؛ واحدة منهما للتكبير البصري ثلاثي الأضعاف، والأخرى للتكبير البصري سداسي الأضعاف.