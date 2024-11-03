تسريبات تكشف تفاصيل أيقونة "أوبو" التي توصف بأنها منافس "جلاكسي إس 24" الرئيسي

كشفت مصادر من داخل شركة "أوبو" عن نيها إطلاق هاتفين جديدين وهما "فايند إكس 8 ألترا" و"فايند إكس 8 ميني"، اللذان يوصفان بأنهما سيكونان منافسين رئيسيين لهاتفي سامسونج "جلاكسي إس 24" و"جلاكسي إس 24 ألترا".
وأشارت المصادر إلى أن الهاتفين الجديدين يُتوقع أن يتم إطلاقهما في ربيع عام 2025، أو خلال شهر مارس المقبل.
وتشير المصادر إلى أن الهاتفين سيتم إطلاقهما أولًا في الصين، لمواجهة المنافسة المحتدمة بين الهواتف الصينية وهواتف "جلاكسي إس 24" وهواتف "آيفون 16" الخاصة بشركة "أبل" الأمريكية.
ولم تتحدث المصادر عن المواصفات الخاصة بالجهاز بصورة تفصيلية؛ لكنها أشارت إلى أن إصدار "ميني" سيتميز بشاشة أصغر من الهواتف المنافسة ومواصفات أقوى وسعر اقتصادي تنافسي.
وتقول المصادر إن الهاتفين قد يتم دعمها بمعالج "كوالكوم" الأسرع عالميًّا، "سنابدراجون 8 إيليت".
أما بالنسبة لكاميرات هاتف "أوبو إكس 8 ألترا" فتشير المصادر إلى أنها ستحتوي على ترتيب رباعي من الخلف مع مستشعرات بدقة 50 ميجابيكسل في جميع الأنحاء، وكاميراتيْ تكبير منظار؛ واحدة منهما للتكبير البصري ثلاثي الأضعاف، والأخرى للتكبير البصري سداسي الأضعاف.